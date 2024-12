Síria é uma incógnita para os próximos anos, afirma especialista, sobre a guerra no país

Em entrevista à RECORD NEWS nesta segunda-feira (2), o professor e doutor em ciência política Bruno Pasquarelli afirmou que a guerra na Síria está longe de acabar e está intrinsecamente relacionada ao conflito no Oriente Médio. Segundo Pasquelli, a escalada de violência ocorreu quando os rebeldes tomaram conta de cidades importantes , principalmente ao norte do país. Ele explicou ainda que, apesar de a Síria ter apoio russo, iraniano e do grupo terrorista Hezbollah, está recebendo menos recursos por conta do clima de instabilidade na região. “Não sabemos o que pode acontecer com a Síria nas próximas semanas, nem nos próximos meses, nem nos próximos anos.”