Saiba como funcionam as eleições na França, que tem um sistema de governo semipresidencialista

Alto contraste

A+

A-

A França tem um sistema de governo semipresidencialista. Isso significa que o presidente, eleito diretamente pelo povo, representa o Estado, enquanto o primeiro-ministro, escolhido pelo Parlamento, é o chefe do Governo.

No último domingo (30), o presidente Emmanuel Macron teve um grande revés ao ver a oposição sair vencedora no primeiro turno das eleições parlamentares. O professor de direito internacional Manuel Furriela, reitor da FMU, explica como funciona a eleição francesa e quais são as consequências dos resultados que saíram das urnas no final de semana.





Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.