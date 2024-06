Internacional |Do R7, em Brasília

Boca de urna aponta vantagem da direita no primeiro turno das eleições na França Com participação recorde em quatro décadas, pesquisas sugerem que campo apoiado por Macron sairá enfraquecido das urnas

Eleições legislativas francesas foram antecipadas pelo presidente Macron

O campo da direita pode ter saído fortalecido do primeiro turno das eleições parlamentares francesas neste domingo (30). É o que apontam as pesquisas de boca de urna locais. As estimativas mostram que o partido União Nacional, liderado por Marine Le Pen, deve sair à frente na preferência dos eleitores.

A aliança de esquerda Nova Frente Popular deve aparecer em seguida e só então está o bloco liderado pelo atual presidente Emmanuel Macron, segundo os institutos de pesquisa francês. Em reação às projeções, Le Pen afirmou que a coligação do governo está “praticamente apagada”. “A democracia falou e os franceses colocaram o RN e seus aliados no topo”, declarou em pronunciamento.

Segundo turno

Só os candidatos que conseguiram mais de 12,5% dos votos neste domingo vão ao segundo turno. A votação está marcada para 7 de julho. As eleições legislativas no país foram antecipadas depois que Macron dissolveu o parlamento do país.

O comparecimento às urnas foi recorde em 40 anos, com comparecimento de quase 60% dos franceses. O índice está 20 pontos percentuais acima do registrado em 2022. Há 49,5 milhões de eleitores registados que escolherão os 577 membros da Assembleia Nacional, a influente câmara baixa do parlamento francês.