Ouça 'Pés Velozes', música criada por IA para homenagear o atletismo brasileiro
Ana Azevedo e Erik Felipe quebraram os recordes sul-americanos nos 60m rasos
Que notícia espetacular para o atletismo brasileiro!
Ana Azevedo e Erik Felipe realmente brilharam no Circuito Performance de Atletismo (Short Track) em São Paulo, na última quarta-feira (18).
As marcas são históricas:
Ana Azevedo: com 7.05s, ela não apenas quebrou o recorde sul-americano, como também superou com folga o índice para o Mundial Indoor.
Erik Felipe Cardoso: com 6.49s, ele estabeleceu um novo patamar para a velocidade masculina na região, garantindo também sua vaga para o Mundial na Polônia.
Para celebrar essa marca incrível de "pés velozes" e recordes quebrados, criei uma trilha sonora vibrante e cheia de energia. O som já está pronto para você ouvir!
Últimas