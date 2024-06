Air Europa realizou pelo terceiro ano consecutivo o Golf Tour Latin América

Alto contraste

A+

A-

Air Europa: terceiro ano consecutivo o Golf Tour Latin América Divulgação Air Europa

Pelo terceiro ano consecutivo, São Paulo se tornou o epicentro do golfe latino-americano com a realização do Air Europa Golf Tour Latin America. O renomado torneio de golfe foi disputado dia 22 de junho, no Clube de Campo de São Paulo, na capital paulista, reunindo mais de 100 jogadores e convidados especiais.

A competição, que foi uma disputa de medalhas nas categorias masculina e feminina, com um acirrado momento em que participantes mostraram suas habilidades esportivas. Os competidores disputaram uma vaga na grande final internacional.

O grande vencedor do torneio terá a oportunidade de viajar para Málaga, na Espanha, com todas as despesas pagas, para representar o Clube de Campo de São Paulo e o Brasil na final internacional. Este evento final, que ocorrerá de 9 a 15 de outubro, reunirá 140 competidores de toda a América Latina nos renomados campos de golfe Alhaurin de Severiano Ballesteros e no Campo Alferini, sede do European Tour, no Villa Padierna Golf Club.

Além da competição principal, o evento em São Paulo contou com a entrega de brindes exclusivos da Air Europa e o sorteio de dois bilhetes de viagens, para que os ganhadores participem de um evento que acontecerá em paralelo durante a grande final em Málaga.

Publicidade

“O Air Europa Golf Tour Latin America não é apenas um torneio, mas uma celebração do esporte, unindo golfistas em um ambiente de competição saudável e networking de alto nível. Com sua terceira edição em São Paulo, o evento se torna um dos mais importantes no calendário do golfe latino-americano, proporcionando visibilidade e oportunidade aos atletas brasileiros no cenário internacional”, ressalta o diretor-geral da Air Europa no Brasil, Gonzalo Romero.

Sobre a Air Europa

Publicidade

Com atuação desde 1986, a Air Europa é uma companhia aérea espanhola, membro da aliança SkyTeam. A frota da empresa é composta por 50 aeronaves, que estão entre as mais modernas e sustentáveis do setor, como os modelos Boeing 787 Dreamliner e Boeing 737, que garantem eficiência e comodidade aos passageiros. A Air Europa voa a mais de 55 destinos em todo o mundo e conta com uma posição estratégica no hub do aeroporto Adólfo Suárez Madrid-Barajas, conectando a Europa e a América. A companhia se destaca por seu sólido compromisso com a sustentabilidade e a descarbonização, assim como por sua aposta na inovação, por meio da incorporação de tecnologias mais avançadas para a digitalização e otimização dos processos. A Air Europa ainda figura atualmente entre as empresas aéreas mais pontuais do continente europeu.









Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.