Astro do pop mundial arremessa sandália em tentativa de derrubar drone intruso Rapper canadense Drake arremessou o calçado contra a aeronave que, aparentemente, gravava o interior de sua cobertura sem autorização Luiz Fara Monteiro 19/02/2025 - 17h08 (Atualizado em 19/02/2025 - 17h30 )

Drake: tentativa de chinelada no drone

Paz e tranquilidade são palavras que não combinam muito com o rapper canadense Drake, envolto em polêmicas. Desta vez, no entanto, o astro mundial posou de vítima. As redes sociais reproduziram as imagens feitas por um drone - aparantemente sem autorização - do rapper em sua cobertura na Austrália.

Someone flew a drone up to Drake’s penthouse in Australia and he tried to knock it down with a slide 😂😭 pic.twitter.com/ldc8Ueuf5o — XXL Magazine (@XXL) February 18, 2025

A aeronave pairou na sacada do luxuoso apartamento de Drake por alguns segundos, em frente a um laptop sobre uma mesa, ao lado de uma taça de vinho rosé, antes de ser notado pelo rapper.

Assustado com a aeronave intrusa, o intértprete de sucessos como “Hotline Bling”, “In My Feelings” e “Laugh Now Cry Later” se abaixa, pega uma sandália laranja e a atira na direção do calçado, numa tentativa de eliminar a bisbilhotice. Mas a mira do astro parece péssima e a sandália passa longe do drone.

Mesmo assim, o “tiro de advertência” pareceu ter o efeito desejado.A aeronave bateu em retirada sem deixar de registrar, é claro, a paisagem e a vista deslumbrantes da cobertura.

‌



“Alguém voou com um drone até a cobertura de Drake na Austrália e ele tentou derrubá-lo”, dizia a legenda do vídeo.

A postagem foi recebida com uma enxurrada de comentários de seguidores, com alguns sugerindo que aquilo seria era uma promoção de uma empresa de criptomoedas online, com quem Drake tem parceria.

‌



‘É obviamente uma promoção para a empresa de apostas, mano. A atuação é...’, um seguidor apontou, ao que outro respondeu: ‘lmão, a tela do computador está no site de apostas também’.

Boeing 767: Air Drake

A turnê de Drake na Austrália tem sido tudo menos comum. No meio de sua “Anita Max Win Tour”, os shows do rapper em Sidney têm feito muito barulho — não apenas pela música, mas pelos momentos inesperados que fazem os fãs falarem.

‌



Recentemente, ele fez a multidão rir quando viu uma placa segurada por um fã que dizia: “Ajude-nos a sair do Maccas”, usando a conhecida gíria australiana para McDonald’s. Brincando, Drake adotou um sotaque australiano brincalhão, atraindo grandes aplausos enquanto, brincando, encorajava o fã a deixar seu show de fast-food para trás.

Embora tenha se envolvido na tentativa de derrubar uma aeronave, Aubrey Drake Graham é apaixonado por aviões. Ele viaja o mundo em um incrível e enorme Boeing 767 particular. O rapper não é dono da aeronave, pois ela faz parte de um acordo com uma empresa de carga canadense. A aeronave, com o nome “Air Drake” inscrito na fuselagem, tem uma pintura especial, que teria custado cerca de 800 milhões de dólares.

