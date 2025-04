Avião que saiu da pista em Chapecó com 112 pessoas a bordo é removido Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 01/04/2025 - 10h11 (Atualizado em 01/04/2025 - 10h11 ) twitter

Avião da LATAM sai da pista em Chapecó (SC) Reprodução vídeo

A LATAM Airlines Brasil informou nesta terça-feira (01) que concluiu a remoção da sua aeronave que saiu da pista em Chapecó (SC) com 112 pessoas a bordo. Ninguém se feriu no incidente.

Esse tipo de ocorrência, registrada no início da noite desta segunda-feira (31), é chamada na aviação de “excursão de pista”. Vídeos postados em redes sociais mostram o momento do pouso e o susto de passageiros, que perceberam uma anormalidade depois que o jato tocou na pista.

O jato A319, de matrícula PR-MYM, operava o voo LA3276, proveniente do Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP). O incidente aconteceu depois de uma segunda tentativa de aproximação. Antes, a aeronave precisou arremeter devido à baixa visibilidade. Após dar uma volta no circuito, houve uma segunda tentativa.

Na segunda aproximação, o avião conseguiu pousar pela cabeceira 29, porém, não conseguiu parar completamente, ultrapassando a cabeceira 11 e saindo alguns metros além da pista, parando em uma área de grama.

