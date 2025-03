Com a frota deteriorada, Rússia perderá 200 aviões de passageiros devido às sanções ocidentais Sob risco de colapso no transporte aéreo, país precisa substituir centenas de aeronaves até 2030, diz chefe de estatal russa voltada para o desenvolvimento Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 31/03/2025 - 04h13 (Atualizado em 31/03/2025 - 04h13 ) twitter

Boeing 777-300 da Aeroflot: frota russa se torna obsoleta com embargo comercial pós-guerra Anna Zvereva / Wikimedia Commons

A Rússia precisará substituir centenas de aeronaves civis de fabricação estrangeira nos próximos anos, à medida que sua frota de aviões ocidentais chega ao fim de sua vida útil, alertou Sergei Chemezov, chefe do conglomerado de defesa estatal Rostec.

Pelo menos 200 dos aviões ocidentais restantes operados por transportadoras russas — sem manutenção e peças de reposição devido às sanções comerciais impostas pelo Ocidente desde a invasão à Ucränia— precisarão ser aposentados e substituídos por aeronaves produzidas internamente até 2030, disse Chemezov a repórteres no congresso anual da União Russa de Industriais e Empresários.

‌



De acordo com o The Moscow Times, o número pode ser ainda maior, observando que a Rostec está apenas iniciando as negociações com as companhias aéreas para avaliar o estado de suas frotas.

Os comentários de Chemezov sugerem que quase 30% dos aviões de passageiros russos fabricados no Ocidente poderão ficar paralisados ​​nos próximos cinco anos.

‌



A frota comercial da Rússia inclui cerca de 700 jatos Boeing e Airbus, que respondem por 90% das viagens aéreas do país.

As sanções já forçaram as companhias aéreas a aposentar 58 aeronaves, de acordo com Dmitry Yadrov, chefe da autoridade de aviação russa, Rosaviatsia.

‌



Ele disse na semana passada que a perda de aviões se deveu, em parte, ao aumento de incidentes de aviação após a introdução de restrições ocidentais.

O site de notícias independente Novaya Gazeta Europe registrou 208 incidentes de aviação na Rússia nos primeiros 11 meses de 2024, colocando 2024 no ritmo de um aumento de 25% em relação ao ano anterior. Pelo menos 90 desses casos envolveram falhas de sistema, como mau funcionamento do motor ou do trem de pouso. Desde o início de 2025, pelo menos 10 aeronaves russas sofreram avarias em voo e emitiram sinais de socorro. Entre 1º de dezembro de 2024 e 20 de janeiro de 2025, 11 aeronaves apresentaram falhas de motor, incluindo oito jatos Boeing e Airbus e três Superjets de fabricação russa.

Fontes do setor disseram ao meio de comunicação RFE/RL, financiado pelos EUA, que a indústria de aviação civil da Rússia não pode realizar verificações de manutenção de rotina em seus aviões fabricados no Ocidente porque os procedimentos exigem cooperação direta com os fabricantes, que cortaram relações com as companhias aéreas russas.

“Não tenho dados exatos sobre a vida útil de todas as aeronaves russas, mas 2025 será o último ano de operação legal para a maioria delas”, disse um especialista russo em segurança de voo à RFE/RL, solicitando anonimato devido à sensibilidade do tópico.

A escassez de peças afetará até mesmo os Superjets montados domesticamente na Rússia, que dependem de componentes feitos no Ocidente, como motores, aviônicos, sistemas elétricos, trem de pouso e sistemas de combustível. As companhias aéreas russas atualmente operam 150 aeronaves Sukhoi Superjet 100.

As autoridades russas anunciaram um plano ambicioso para reavivar a indústria de aviação do país em resposta às sanções ocidentais impostas pela invasão da Ucrânia. Até 2030, eles pretendiam produzir cerca de 1.000 aeronaves comerciais, aumentando a produção para níveis não vistos desde a era soviética — 120 aviões por ano até 2026 e mais de 200 anualmente até 2028.

Segundo o plano, as companhias aéreas deveriam receber dois Sukhoi Superjets substituídos por importações e três jatos Tupolev Tu-214 em 2023, seguidos por mais 20 Superjets, sete Tu-214s, seis aviões regionais MC-21 e dois turboélices Ilyushin Il-114-300 em 2024.

Na realidade, apenas cinco aeronaves — três Tu-214 e dois Il-96-300 — saíram das linhas de produção nos últimos três anos, de acordo com o diário de negócios Kommersant.

