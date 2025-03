‘Asas de um Sonho’ inicia transporte de aeronaves para o novo Museu Aeroespacial Paulista Ao longo dos próximos três anos, cerca de 80 aviões serão movidos para o Campo de Marte Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 23/03/2025 - 02h10 (Atualizado em 23/03/2025 - 02h10 ) twitter

acordo entre a FAB e o MAS terá vigência inicial de 5 anos Divulgação MAS

Com inauguração prevista para 2027, o futuro Museu Aeroespacial Paulista (MAPA), localizado na área do Parque de Material Aeronáutico (PAMA), no Campo de Marte, iniciou um processo importante no começo desta semana. Marcos Amaro, presidente do Museu Asas de um Sonho, atualmente em funcionamento na cidade de Itu, no interior de São Paulo, e uma equipe da Força Aérea Brasileira (FAB) realizaram uma visita técnica às instalações de São Carlos, onde antes existia o Museu da Tam, para começar o cuidadoso processo de desmontagem e transporte das aeronaves. A criação do novo local é uma iniciativa entre o MAS e a FAB.

Nesta etapa, serão movidas para o Campo de Marte 40 peças comodatadas. O MAPA contará com um acervo de cerca de 80 aeronaves, divididas igualmente entre as coleções da FAB e do MAS. Estima-se que o investimento total no novo espaço dedicado à aviação nacional será na casa dos R$ 350 milhões. Os entusiastas da aviação e o público em geral terão, finalmente, um centro para explorar e conhecer a rica trajetória do setor aéreo civil e militar no país.

Dentre os destaques estão aviões como o Waco CSO, que fez parte da Esquadrilha Paulista na Revolução de 1932, e clássicos da Segunda Guerra Mundial, como o Supermarine Spitfire, o F4U Corsair e o P-47 Thunderbolt. Também estarão presentes aeronaves icônicas da história da aviação comercial brasileira, incluindo os lendários Fokker 27 e Fokker 100, que marcaram a trajetória da TAM. A ideia inicial é que possa existir um rodízio das relíquias em exposição, uma vez que o MAS conta com 110 aeronaves, permitirá que as peças em exibição sejam trocadas periodicamente.

‌



O acordo entre a FAB e o MAS terá vigência inicial de cinco anos, com possibilidade de prorrogação. “Essa cooperação, com a contribuição de 40 peças de cada parte, é um passo significativo para valorizar a história da aviação no Brasil. Apostamos no sucesso do Museu Aeroespacial Paulista, que será um importante centro de preservação e difusão desse legado”, destacou Marcos Amaro.

