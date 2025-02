Pane faz avião pousar de barriga em aeroporto de Sorocaba; veja Trem de pouso defeituoso exigiu perícia do piloto. Os 4 ocupantes da aeronave saíram ilesos Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 10/02/2025 - 13h22 (Atualizado em 10/02/2025 - 13h35 ) twitter

Um trem de pouso defeituoso obrigou o piloto de um modelo Twin Commander 690D a pousar o avião de barriga na manhã desta segunda-feira no Aeroporto Estadual de Sorocaba Bertram Luiz Leupolz, no interior de São Paulo. Os 4 ocupantes da aeronave, que decolou da cidade de Mandaguaçu, município na região metropolitana de Maringá, no Paraná, saíram ilesos.

O vazamento de combustível e a incapacidade do avião em livrar a pista após o pouso provocaram interrupção das operações e obrigaram as equipes do aeroporto a atuarem para conter um agravamento da ocorrência.

O avião, matrícula PT-OQY ficou na pista das 9 da manhã até às 11h20, quando foi removido. O voo era procedente de Mandaguaçu, no Paraná.

Twin Commander 690D (AC900): pouso de barriga em Sorocaba Reprodução vídeo

O modelo 690D, também chamado de AC 900, foi lançado em 1981, apresentou avanço contínuo dos motores e capacidades do avião. O 690D possui uma das melhores classificações de volume de cabine por passageiro em seu segmento. O modelo 900 e o modelo 1000 foram os únicos dois modelos projetados e lançados sob propriedade da Gulfstream.

