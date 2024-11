Projeto de Integração Operacional da CCR Aeroportos fica entre os finalistas do P3 Awards Premiação do “Oscar das concessões” ocorreu em Nova York Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 29/10/2024 - 18h59 (Atualizado em 29/10/2024 - 18h59 ) twitter

CCR Aeroportos: entre os finalistas do P3 Awards Divulgação

A CCR Aeroportos foi uma das cinco finalistas na premiação internacional P3 Awards, que reconhece os melhores projetos de parcerias público-privadas (PPP) nas Américas e é considerado o Oscar da área de concessões. O destaque foi para o projeto de “Integração Operacional” na categoria “Best Operational Project” (Melhor Projeto Operacional).

Nesta edição, o P3 Awards reuniu projetos inovadores e bem-sucedidos de países como Canadá, Estados Unidos, Brasil, Porto Rico, Colômbia e México, celebrando iniciativas de destaque em infraestrutura e serviços públicos. A CCR Aeroportos competiu em Nova York e se destacou na categoria de Melhor Projeto Operacional, consolidando seu compromisso com a excelência e inovação na gestão aeroportuária brasileira.

Em um ano de concorrência acirrada, estar entre os cinco melhores na categoria “Operacional” reforça o reconhecimento internacional do projeto da CCR Aeroportos como um avanço importante e estratégico para o setor no Brasil. “Essa indicação ao P3 Awards é um marco importante para nós e reforça nossa missão de transformar a experiência nos aeroportos que administramos, ao mesmo tempo em que impactamos positivamente as comunidades em que estamos presentes”, declarou Marcius Moreno, gerente executivo de Aeroportos da concessionária.

Moreno representou a empresa durante a premiação ao lado do gerente executivo de Planejamento Operacional e Experiência do Cliente da CCR Aeroportos, Giuliano Balletta. “Estamos há pouco mais de dois meses operando os aeroportos dos Blocos Sul e Central. A jornada até aqui foi construída com muita dedicação e visão de futuro, sempre guiada pela colaboração, pelo planejamento estratégico e por um olhar atento às necessidades dos nossos clientes e comunidades. Foi uma satisfação imensa representar as centenas de colaboradores da CCR Aeroportos na premiação”, disse Balletta.

Sobre o P3 Awards

O P3 Awards é uma premiação internacional que reconhece e celebra os melhores projetos de parcerias público-privadas (PPPs) nas Américas. O evento destaca iniciativas inovadoras que promovem o desenvolvimento de infraestrutura e serviços públicos em áreas como transportes, saúde, saneamento e energia. A premiação avalia critérios como inovação, eficiência e contribuição ao desenvolvimento sustentável. O P3 Awards se consolidou como uma referência para o setor de PPPs, promovendo visibilidade e reconhecimento global aos projetos vencedores.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.