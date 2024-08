São Paulo Catarina Aeroporto Executivo Internacional agora é membro da ACI-LAC Inclusão como membro de entidade internacional reafirma compromisso com a excelência no atendimento dos clientes Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 28/08/2024 - 17h57 (Atualizado em 28/08/2024 - 17h57 ) ‌



São Paulo Catarina Aeroporto Executivo Internacional: membro da ACI-LAC Divulgação

O São Paulo Catarina Aeroporto Executivo Internacional anuncia que passou a ser membro do Conselho Internacional de Aeroportos da América Latina e Caribe (ACI-LAC), o escritório regional do Conselho Internacional de Aeroportos (Airports Council International), que representa os interesses dos operadores aeroportuários na América Latina e no Caribe.

“Acreditamos que é uma grande oportunidade para o São Paulo Catarina Aeroporto Executivo Internacional integrar a ACI-LAC, a inclusão em uma grande rede de contatos só fortalece nossas ações e a vocação de atender os clientes da aviação executiva com excelência”, afirma Ronie Wiston, Diretor-geral do Catarina Aeroporto Executivo.

Para Rafael Echevarne, diretor-geral de ACI-LAC, a entrada do São Paulo Catarina Aeroporto Internacional significa a ampliação da rede no país. “Celebramos a chegada de mais um importante membro aeroportuário no Brasil e a ampliação da rede no país, que é o principal mercado de América Latina e Caribe. Estamos certos de que a adesão de São Paulo Catarina à nossa rede contribuirá imensamente para fortalecer nossa comunidade de líderes aeroportuários, promovendo os mais elevados padrões de qualidade na indústria”.

A ACI-LAC conta com uma rede de 92 membros aeroportuários que operam mais de 370 aeroportos em 42 países e territórios na região da América Latina e Caribe. Com a entrada de SP Catarina, serão 93 membro. As ações da ACI - LAC são realizadas em conjunto com governos, membros regionais, especialistas e organizações internacionais, como a Organização Internacional da Aviação Civil – OACI (International Civil Aviation Organization) para desenvolver políticas, programas e melhores práticas que promovem os padrões dos aeroportos globalmente.

Sobre o São Paulo Catarina Aeroporto Executivo Internacional

O São Paulo Catarina Aeroporto Executivo Internacional, desenvolvido e administrado pela JHSF, foi inaugurado em dezembro de 2019. Localizado a 35 minutos de carro da capital paulista e a 14 minutos de helicóptero, o aeroporto já passou por quatro expansões significativas desde então, ampliando o número de hangares de 2 para 12, totalizando mais de 36.000 m² de hangares, além de mais de 56.000 m² de pátios.

A pista possui comprimento de 2.470 metros, superando aeroportos próximos como Congonhas, Jundiaí, Sorocaba e Campo de Marte. Além disso, recentemente foi certificado o sistema de taxiways, com uma principal paralela à pista de pousos e decolagens, proporcionando maior agilidade e segurança de tráfego no solo.

O São Paulo Catarina Aeroporto Executivo Internacional tem se tornado um relevante hub para manutenção dos principais fabricantes do mercado, possuindo hangares dedicados para aeronaves da Bombardier, Gulfstream, Dassault e Pilatus, o que reforça o compromisso em disponibilizar serviços e atendimentos exclusivos aos nossos clientes especiais.

