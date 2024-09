Thales anuncia novo Vice Presidente para a América Latina Luciano Macaferri Rodrigues é o primeiro brasileiro a ocupar o cargo na história da empresa na região e assume liderança com a missão de acelerar o crescimento da empresa de forma expressiva nos próximos cinco anos Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 02/09/2024 - 16h41 (Atualizado em 02/09/2024 - 16h41 ) ‌



Luciano Macaferri Rodrigues MARINA PIRES

Luciano Macaferri Rodrigues, assume a partir de setembro deste ano a vice-presidência da empresa na América Latina, atividade que soma à sua atual posição de diretor geral da Thales no Brasil, cargo que ocupa desde 2018.

O executivo é o primeiro brasileiro a assumir a função na região e terá a missão de manter a liderança da empresa nos seus principais negócios e acelerar o crescimento da Thales na América Latina em termos de vendas, receitas, presença local, geração de empregos e diversificação de negócios.

“Assumo uma região promissora com uma trajetória de crescimento e expansão, composta por cerca de 2.600 talentos e que em 2025 completará 60 anos de história. Tenho muito orgulho de ter participado de quase uma década dessa construção e meu compromisso é seguir nesse caminho, oferecendo soluções inovadoras, resilientes, sustentáveis e centradas no ser humano. Seguiremos consolidando cada vez mais a nossa presença na região através de projetos estratégicos, apoiando governos e instituições, para assim, construirmos um futuro em que todos podemos confiar”. Luciano Macaferri Rodrigues, VP da Thales na América Latina e Diretor Geral do Brasil.

Luciano tem 25 anos de experiência nos mercados aeronáutico e de defesa, formação em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Itajubá, especialização em Administração pela Fundação Getúlio Vargas e MBA pela ESCP Business School. Na Thales desde 2015, o executivo participou da expansão da empresa no país, com investimentos por parte do Grupo de mais de R$ 120 milhões nos últimos 10 anos.

Sobre a Thales

A Thales (Euronext Paris: HO) é líder global em tecnologias avançadas em três áreas: Defesa e Segurança, Aeronáutica e Espaço, e Cibersegurança e Identidade Digital. Ela desenvolve produtos e soluções que ajudam a tornar o mundo mais seguro, mais verde e mais inclusivo.

O Grupo investe cerca de 4 bilhões de euros por ano em Pesquisa e Desenvolvimento, principalmente em áreas de inovação-chave como IA, cibersegurança, tecnologias quânticas, tecnologias em nuvem e 6G.

A Thales possui 81.000 colaboradores em 68 países. Em 2023, o Grupo alcançou 18,4 bilhões de euros em vendas.