ALICE: robô da CGU previne erros e desperdícios de licitações públicas Tecnologia detecta e corrige sobrepreço antes de prejuízos. Tecnologia foi usada para ajudar hospitais do Rio de Janeiro R7 Planalto|Do R7, em Brasília 28/01/2025 - 19h16 (Atualizado em 28/01/2025 - 19h16 )

Prédio da CGU CGU/Divulgação

A CGU (Controladoria-Geral da União) desenvolveu um robô chamado ALICE (Analisador de Licitações, Contratos e Editais) para monitorar e corrigir possíveis irregularidades em licitações públicas. Utilizando técnicas avançadas de inteligência artificial, a tecnologia analisa automaticamente documentos de planejamento e editais de licitação no sistema compras.gov.br, além de sistemas do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal.

A ferramenta emite alertas de risco, como indícios de pesquisas de preços incorretas, permitindo que equipes de auditoria intervenham preventivamente, garantindo conformidade e economia.

Nos primeiros relatórios de auditoria de 2024, ALICE identificou riscos de sobrepreço em três licitações de Hospitais Federais no Rio de Janeiro, relacionadas à compra de equipamentos e insumos. As licitações analisadas foram duas do Hospital Federal de Ipanema e uma do Hospital Federal dos Servidores do Estado.

Em resposta aos alertas, os hospitais suspenderam os processos licitatórios e iniciaram ajustes em conjunto com a CGU, evitando qualquer impacto no planejamento e abastecimento das unidades hospitalares.

‌



“Essa ferramenta é muito importante para auxiliar os órgãos públicos e foi muito bem-vinda no Ministério da Saúde, que tem o compromisso com a transparência e a boa gestão dos recursos públicos”, elogia Teresa Navarro Vannucci, diretora do Departamento de Gestão Hospitalar do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro.

Os dois hospitais federais se reuniram com equipes da CGU com o objetivo de aprimorar os processos licitatórios.

‌



Licitações corrigidas

No Hospital Federal de Ipanema, a licitação 90016/2024, para aquisição de aventais laminados com valor estimado em R$ 16.726.635,12, foi suspensa após ALICE indicar risco de sobrepreço de R$ 10.925.029,92 e fragilidades na metodologia de pesquisa e estimativa de preços.

Outra licitação do mesmo hospital, 90017/2024, para insumos de enfermagem, também apresentou risco de sobrepreço de R$ 5.994.645,60. Após nova estimativa de preços, o valor total foi reduzido para R$ 12.386.939,96, gerando uma economia de mais de R$ 3 milhões.

No Hospital Federal dos Servidores do Estado, a licitação 90002/2024, para aquisição de agulhas, bisturis, lâminas, equipos e cateteres, foi revogada após ALICE identificar risco de sobrepreço de R$ 2.475.054,36 e fragilidades na pesquisa de preços.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.