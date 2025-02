Quer empreender? Entenda como redes sociais e IA podem ajudar a gerir seu negócio

“Do ponto de vista de tecnologia, nunca foi tão acessível empreender ”, diz o especialista em tecnologia Arthur Igreja em entrevista ao Conexão Record News nesta quinta-feira (23). Ele comenta que as mídias sociais e a inteligência artificial podem ser aliadas de quem deseja abrir o próprio negócio, além de sugerir que as redes são um canal para a empresa se conectar diretamente com seu público-alvo e criar catálogos de venda. Igreja afirma que ferramentas de IA (Inteligência Artificial) , como o ChatGPT, conseguem criar campanhas de publicidade para aqueles sem experiência na área. Entretanto, alerta que o empreendedor precisa entender qual tipo de conteúdo mais se encaixa com seu negócio e os produtos que comercializa.