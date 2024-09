Com 39%, Gilvan lidera disputa em Santo André (SP) em todos os cenários, diz pesquisa Em segundo lugar, aparece Bete Siraque, com 11% das intenções de voto, empatando tecnicamente com Eduardo Leite e Luiz Zacarias Três Poderes|Do R7, em Brasília 05/09/2024 - 10h48 (Atualizado em 05/09/2024 - 10h50 ) ‌



Gilvan tem 39% no cenário estimulado Reprodução/Instagram/@gilvan45 - 10.08.2024

Pesquisa do instituto Real Time Big Data sobre as intenções de voto para a Prefeitura de Santo André (SP), encomendada pela RECORD e divulgada nesta quinta-feira (5), mostra Gilvan (PSDB) à frente na corrida eleitoral em todos os cenários analisados. No levantamento estimulado, quando uma lista com os nomes de possíveis nomes é apresentada aos eleitores, o candidato aparece com 39% das intenções de voto.

Em segundo lugar, aparece Bete Siraque (PT), com 11%. A candidata empata tecnicamente com Eduardo Leite (PSB) e Luiz Zacarias (PL), que têm 9% e 8%, respectivamente. Veja a lista completa:

Prefeitura de Santo André - Estimulada Arte/R7

O levantamento foi realizado com 1.000 entrevistados, entre os dias 3 e 4 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa, registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número SP-03568/2024, tem um nível de confiança de 95%.

Na pesquisa espontânea, sem a apresentação dos nomes dos possíveis candidatos, Gilvan segue à frente, com 15% das intenções de voto. A candidata do PT vem na sequência, com 5%.

Prefeitura de Santo André - Espontânea Arte/R7

Possibilidades de votos

Dos que responderam à pesquisa, 21% disseram votar com certeza em Gilvan. Outros 38% relataram que poderiam votar no candidato. Segundo o levantamento, 17% afirmaram que não votariam nele, e 24% disseram que não o conhecem o suficiente para opinar.

De acordo com o levantamento, 7% afirmaram que votariam com certeza em Bete Siraque e outros 26% disseram que poderiam votar nela. 59% dos entrevistados relataram que não votariam na candidata, e 8% disseram que não a conhecem o suficiente para opinar.

Ainda segundo a pesquisa, 7% dos entrevistados disseram que votariam com certeza em Eduardo Leite, e 38% afirmaram que poderiam votar nele. Já 33% relataram que não votariam no candidato, e 22% que não o conhecem o suficiente para opinar.

Aprovação das gestões

O prefeito Paulo Serra (PSDB) aparece com 80% de aprovação do eleitorado e 18% de desaprovação. Segundo o levantamento, 2% não souberam ou não responderam.

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) aparece com 58% de aprovação e 35% de desaprovação. 7% não souberam ou não responderam.

Além disso, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é aprovado por 42% do eleitorado e desaprovado por 51%. Outros 7% não souberam ou não responderam.

Aprovação Arte/R7