Com alta rejeição, ex-prefeito Carlos Amastha amarga uma terceira posição nas pesquisas Pesquisa recente mostrou que 48% dos eleitores afirmam que não votaria nele; levantamento aponta para liderança de Janad Valcari

Na corrida eleitoral em Palmas, em Tocantins, o ex-prefeito Carlos Amastha (PSB) enfrenta uma situação desafiadora, com uma posição desfavorável nas pesquisas de opinião. Amastha, que liderou a capital tocantinense entre 2013 e 2018, agora se vê em uma posição delicada, distante do favoritismo e enfrentando altos índices de rejeição por parte do eleitorado.

Um dos fatores que contribuem para a difícil situação de Amastha é a rejeição expressiva que enfrenta. Segundo dados recentes, 48% dos eleitores afirmam que não votariam nele. Esse número é alarmante e reflete o desafio que o ex-prefeito enfrenta para reconquistar a confiança do eleitorado. Essa quebra de confiança se dá devido aos diversos escândalos em que se envolveu, como a operação contra fraudes em contratos de locação de veículos para a Prefeitura de Palmas, além de que, a sua sucessora, Cinthia Ribeiro (PSDB), que teve seu apoio, também enfrenta uma alta taxa de reprovação, com os mesmos 48% dos eleitores desaprovando seu governo.

Amastha tenta agora retomar alianças quebradas com o paço municipal, porém, críticas à gestão e sua própria baixa aprovação, especialmente considerando a sua ligação com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que tem alta taxa de reprovação no município, são empecilhos para suas aspirações. Em todos os cenários estimulados, Amastha se encontra na terceira posição, o que indica um desafio significativo para suas aspirações políticas.

A polarização política também será um fator-chave nas eleições em Palmas. A aprovação positiva do ex-presidente Jair Bolsonaro por 54% da população local coloca candidatos alinhados com sua agenda em uma posição vantajosa. Nesse contexto, Janad Valcari (PL) surge como uma candidata que lidera em todos os cenários e representa uma vontade de mudança por parte dos eleitores.

É importante destacar que, enquanto Amastha e Cinthia Ribeiro enfrentam altos níveis de rejeição, a professora Janad Valcari (PL) capitaliza em uma plataforma de mudança e renovação política. Essa dinâmica sugere que as eleições em Palmas serão marcadas por uma competição acirrada e por um desejo do eleitorado por novas lideranças e propostas.

