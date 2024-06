Deputada Janad Valcari lidera disputa para Prefeitura de Palmas, diz pesquisa

Alto contraste

Deputada lidera disputa para Prefeitura de Palmas Ascom/Gabinete Janad Valcari

Pesquisa do instituto Real Time Big Data sobre as intenções de voto para a Prefeitura de Palmas (TO), encomendada pela RECORD e divulgada nesta terça-feira (25), mostra que a deputada estadual Janad Valcari (PL) lidera a disputa no levantamento estimulado, quando os nomes dos políticos são apresentados ao eleitor.

O levantamento foi realizado com 1.000 entrevistados, entre os dias 22 e 24 de junho. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa, registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número TO-05093/2024, tem um nível de confiança de 95%.

No cenário estimulado, Janad aparece com 41%, seguida por Eduardo Siqueira Campos (Podemos), com 19%. Siqueira Campos está tecnicamente empatado com Junior Geo (PSDB) e Carlos Amastha (PSB), que têm 14% e 13%, respectivamente.

Pesquisa RealTime Big Data para Prefeitura de Palmas Arte/R7

Considerando os votos válidos, Janad tem 46% e é seguida por Eduardo Siqueira Campos (21%). Junior Geo, Carlos Amastha e Charleide Matos (PSOL) fecham o levantamento, com 16%, 15% e 2%, respectivamente.

Na pesquisa espontânea, sem a apresentação dos nomes dos possíveis candidatos, Janad tem 12% das intenções de voto e empata tecnicamente com Eduardo Siqueira Campos, que aparece com 6%.

Pesquisa RealTime Big Data para Prefeitura de Palmas Arte/R7

Segundo turno

Em um cenário de segundo turno envolvendo Janad e Siqueira Campos, a deputada venceria a disputa com 48% das intenções de voto. O pré-candidato aparece com 27%. Nulos e brancos somam 13%, e não souberam ou não responderam, 12%.

Pesquisa RealTime Big Data para Prefeitura de Palmas Arte/R7

Possibilidades de votos

Dos que responderam à pesquisa, 21% disseram votar com certeza em Janad. Outros 38% relataram que poderiam votar na deputada. Segundo o levantamento, 29% afirmaram que não votariam nela e 12% disseram que não a conhecem suficientemente bem para opinar.

Ainda de acordo com a pesquisa, 11% afirmaram que votariam com certeza em Siqueira Campos e outros 35% disseram que poderiam votar nele. 43% relataram que não votariam no pré-candidato e 11% disseram que não o conhecem suficientemente bem para opinar.

Avaliação das gestões

A prefeita Cinthia Ribeiro (PSDB) aparece com 38% de aprovação do eleitorado e 51% de desaprovação. O governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) aparece com 62% de aprovação e 35% de desaprovação.

Para os entrevistados, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem 59% de desaprovação, com apenas 32% aprovando sua gestão.

Pesquisa RealTime Big Data para Prefeitura de Palmas Arte/R7

