Em Manaus, Capitão Alberto Neto e David Almeida empatam no 2º turno, com 44% cada Considerando os votos válidos, excluídos nulos e brancos, os candidatos seguem em empate numérico, ambos com 50%

Três Poderes|Do R7, em Brasília 25/10/2024 - 14h30

