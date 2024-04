Estudo exclusivo revela os bastidores das redes sociais de Lula e Bolsonaro

Alto contraste

Em um momento político em que as redes sociais assumem um papel cada vez mais proeminente, um estudo conduzido pela Real Time Big Data e pela Ativaweb para o Blog Três Poderes proporcionou uma análise detalhada das estratégias e do alcance dos perfis do presidente Luiz Inácio Lula da Siva e do ex-presidente Jair Bolsonaro entre 18 de fevereiro e 18 de março.

O estudo mergulhou profundamente nas plataformas sociais, oferecendo uma visão abrangente das preferências dos seguidores dessas duas figuras antagônicas e como elas moldam o cenário de polarização nacional. A interpretação oferece uma análise comparativa entre Lula e Bolsonaro, explorando vários aspectos de suas presenças digitais, as tendências de crescimento ou declínio em suas bases de seguidores, identificando eventos específicos que podem ter influenciado essas variações.

A presença digital de Bolsonaro: números e impacto

Com uma base de seguidores de mais de 25 milhões nas plataformas META (Facebook e Instagram), Bolsonaro ostenta uma presença robusta nas redes sociais. Seu conteúdo mais engajado, um vídeo no Instagram, atingiu impressionantes 12.587.871 visualizações em 12/3. Além disso, seu engajamento online permanece considerável, apesar de algumas flutuações nos números de seguidores.

Desempenho de Jair Bolsonaro

Seguidores nas plataformas META (Facebook e Instagram): 25.595.279

Taxa de interação: 1,4%

Média de curtidas: 344.638,60

Média de comentários: 14.809,10

Post de maior destaque: Vídeo com 12.587.871 visualizações no Instagram em 12/3

Melhor dia de aumento de seguidores: 27/2 com +65.969

Pior dia de aumento de seguidores: 8/3 com -105

Lula nas redes sociais: desafios e tendências

Em comparação, Lula conta com uma base de seguidores de cerca de 13 milhões nas mesmas plataformas. Sua presença em termos de números é menor, e seu conteúdo mais popular, um vídeo no Instagram, obteve 2.711.083 visualizações. No entanto, as oscilações em sua base de seguidores indicam desafios contínuos na manutenção do engajamento online.

Desempenho de Lula

Seguidores nas plataformas META (Facebook e Instagram): 13.100.219

Taxa de interação: 0,44%

Média de curtidas: 52.818,70

Média de comentários: 5.263,10

Post de maior destaque: Vídeo com 2.711.083 visualizações no Instagram em 12/3

Melhor dia de aumento de seguidores: 23/2 com +13.929

Pior dia de aumento de seguidores: 9/3 com -8.933

Considerações finais: polarização e responsabilidade

Os dados indicam que Jair Bolsonaro mantém uma presença digital mais robusta e engajada nas redes sociais em comparação com Lula, pelo menos no período analisado. O engajamento, visualizações de vídeo e crescimento geral de seguidores são todos superiores.

Para Lula, o destaque negativo é o dia subsequente ao seu maior ganho de seguidores, quando houve uma perda significativa, indicando volatilidade em sua base de seguidores. Isso poderia refletir uma resposta direta a eventos polêmicos ou declarações que não foram bem recebidas pelo público.

Em um Brasil marcado por uma polarização política crescente, o estudo ressalta a importância crucial das plataformas digitais. Além de refletir sobre os números apresentados, é fundamental considerar como as mídias sociais podem ser utilizadas de forma responsável para promover um debate público saudável e construtivo.

O desafio para a sociedade brasileira reside em encontrar um equilíbrio entre a liberdade de expressão e a responsabilidade digital, fomentando um diálogo aberto que valorize a diversidade de opiniões — um elemento essencial para uma democracia vibrante e resiliente.

