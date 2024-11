Fuad Noman tem 50% e Bruno Engler, 45% no segundo turno em Belo Horizonte, mostra pesquisa O levantamento foi realizado entre os dias 19 e 21 de outubro, com uma margem de erro de 3 pontos percentuais Três Poderes|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 22/10/2024 - 09h24 (Atualizado em 22/10/2024 - 11h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Segundo turno acontece no domingo (27) Montagem - Reprodução/Redes Sociais

Uma pesquisa do Instituto Real Time Big Data, encomendada pela RECORD e divulgada nesta terça-feira (22), revela que o atual prefeito Fuad Noman (PSD) lidera a disputa no segundo turno para a Prefeitura de Belo Horizonte (MG), com 50% das intenções de voto. O candidato Bruno Engler (PL) aparece com 45%. Nulos e brancos somaram 3% e 2% não souberam ou não responderam. O segundo turno das eleições municipais ocorrerá no próximo domingo (27).

A pesquisa foi realizada com 1.000 entrevistados entre os dias 19 e 21 de outubro de 2024, com uma margem de erro de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. O levantamento está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número MG - 01831/2024 e tem um nível de confiança de 95%.

Pesquisa estimulada - 2º turno Prefeitura de Belo Horizonte (MG) Arte/R7

Votos válidos

Considerando apenas os votos válidos, excluindo nulos e brancos, Noman lidera com 53% contra 47% de Engler.

Votos válidos - 2º turno Prefeitura Belo Horizonte (MG) Arte/R7

Segundo Turno

Das 103 cidades que poderiam ter segundo turno nestas eleições, 51 definirão suas prefeituras somente em 27 de outubro. Ao todo, 34 milhões de eleitores voltarão às urnas no fim do mês em 19 estados.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

No primeiro turno, Bruno Engler alcançou 435.853 votos (34,38%), e Fuad Noman (PSD) registrou 336.442 votos (26,54%).









Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.