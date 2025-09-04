Jorginho Mello lidera disputa ao Governo de SC em todos os cenários, indica pesquisa Levantamento do Real Time Big Data mostra que atual governador tem mais de 45% em todos os cenários analisados Três Poderes|Do R7, em Brasília 04/09/2025 - 13h11 (Atualizado em 04/09/2025 - 13h11 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Pesquisa aponta Jorginho Mello (PL) liderando as intenções de voto para o Governo de SC.

No cenário com Antídio Lunelli (MDB), Mello tem 46%, seguido por João Rodrigues (PSD) e Décio Lima (PT).

Com Carlos Chiodini (MDB), Mello alcança 47% das intenções, ainda à frente de Rodrigues.

Décio Lima apresenta a maior rejeição entre os candidatos, com 52%, enquanto Mello tem 28%. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Pesquisa Real Time Big Data mostra que Jorginho Mello seria reeleito se eleições fossem hoje Jefferson Rudy/Agência Senado - Arquivo

Pesquisa do Instituto Real Time Big Data sobre as intenções de voto para o Governo de Santa Catarina mostra que o governador Jorginho Mello (PL) lidera a disputa em todos os cenários analisados.

No primeiro cenário do levantamento estimulado, com a presença do candidato Antídio Lunelli (MDB), o atual governador aparece com 46% das intenções de voto, seguido por João Rodrigues (PSD) e Décio Lima (PT), que empatam tecnicamente com 21% e 15%, respectivamente.

Governo de Santa Catarina - Cenário 1 Luce Costa/Arte R7

O levantamento foi realizado com 1.200 entrevistados, entre os dias 2 e 3 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi encomendada pela RECORD.

No cenário com Carlos Chiodini (MDB) na disputa, Mello continua à frente, com 47% das intenções de voto, contra 22% de João Rodrigues.

Governo de Santa Catarina - Cenário 2 Luce Costa/Arte R7

No terceiro cenário, apenas com Décio Lima e João Rodrigues, o atual governador teria 48% das intenções de voto. Rodrigues e Lima teriam 22% e 15%, respectivamente.

Governo de Santa Catarina - Cenário 3 Luce Costa/Arte R7

O levantamento também analisou a rejeição aos candidatos. Os números mostram que Décio Lima tem 52% de rejeição do eleitorado. Em seguida, aparecem Jorginho Mello (28%), Antídio Lunelli (19%), João Rodrigues (14%) e Carlos Chiodini (11%).

Governador de Santa Catarina - Rejeição Luce Costa/Arte R7

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.