Jorginho Mello lidera disputa ao Governo de SC em todos os cenários, indica pesquisa
Levantamento do Real Time Big Data mostra que atual governador tem mais de 45% em todos os cenários analisados
Pesquisa do Instituto Real Time Big Data sobre as intenções de voto para o Governo de Santa Catarina mostra que o governador Jorginho Mello (PL) lidera a disputa em todos os cenários analisados.
No primeiro cenário do levantamento estimulado, com a presença do candidato Antídio Lunelli (MDB), o atual governador aparece com 46% das intenções de voto, seguido por João Rodrigues (PSD) e Décio Lima (PT), que empatam tecnicamente com 21% e 15%, respectivamente.
O levantamento foi realizado com 1.200 entrevistados, entre os dias 2 e 3 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi encomendada pela RECORD.
No cenário com Carlos Chiodini (MDB) na disputa, Mello continua à frente, com 47% das intenções de voto, contra 22% de João Rodrigues.
No terceiro cenário, apenas com Décio Lima e João Rodrigues, o atual governador teria 48% das intenções de voto. Rodrigues e Lima teriam 22% e 15%, respectivamente.
O levantamento também analisou a rejeição aos candidatos. Os números mostram que Décio Lima tem 52% de rejeição do eleitorado. Em seguida, aparecem Jorginho Mello (28%), Antídio Lunelli (19%), João Rodrigues (14%) e Carlos Chiodini (11%).