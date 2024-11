Nunes tem 51%, e Boulos, 40%, no 2º turno em São Paulo, diz Real Time Big Data Levantamento foi divulgado nesta quarta-feira; considerando os votos válidos, Nunes aparece com 56%, e Boulos, com 44% Três Poderes|Do R7, em Brasília 23/10/2024 - 07h00 (Atualizado em 23/10/2024 - 10h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Nunes e Boulos disputam o 2º turno em São Paulo Montagem - Edu Moraes/RECORD – 19.10.2024 e Antonio Chahestian/RECORD – 19.10.2024

Pesquisa do Instituto Real Time Big Data sobre as intenções de voto no segundo turno da Prefeitura de São Paulo (SP), encomendada pela RECORD e divulgada nesta quarta-feira (23), mostra que Ricardo Nunes (MDB) tem 51%, enquanto Guilherme Boulos (PSOL) aparece com 40%.

O resultado foi obtido no levantamento estimulado, no qual uma lista com os nomes dos candidatos é apresentada aos eleitores. Veja:

Pesquisa estimulada Prefeitura de SP - 2º TURNO - 23.10.2024 Arte / R7

Considerando os votos válidos (quando são excluídos os brancos e nulos), Nunes tem 56%, e Boulos, 44%.

Pesquisa Prefeitura de SP 2º TURNO - votos válidos - 23.10.2024 Arte / R7

A pesquisa foi realizada com 1.500 entrevistados entre os dias 21 e 22 de outubro. Segundo o instituto, o nível de confiança da pesquisa é de 95%, e a margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número SP-05217/2024.

‌



Evolução

A pesquisa anterior do Real Time Big Data para a Prefeitura de São Paulo tinha sido publicada em 14 de outubro. Naquele levantamento, Nunes aparecia com 53%. Boulos tinha 39%.

Com relação aos votos válidos, o último levantamento tinha mostrado Nunes com 58%, e Boulos com 42%.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.