Lucas Sanches tem 54%, e Elói Pietá, 37%, em pesquisa para 2º turno de Guarulhos

O vereador Lucas Sanches (PL) continua à frente na corrida pela Prefeitura de Guarulhos (SP), em relação a Elói Pietá (Solidariedade), segundo pesquisa do Instituto Real Time Big Data sobre as intenções de voto para o segundo turno da cidade. Segundo o levantamento, encomendado pela RECORD e divulgado nesta sexta-feira (25), Sanches tem 54%, e Pietá, 37%.



Os números são da pesquisa estimulada, em que uma lista com os nomes dos candidatos é apresentada aos eleitores. Com relação aos votos válidos, excluindo os nulos, brancos e eleitores indecisos, Sanches tem 59%, enquanto Pietá aparece com 41%.