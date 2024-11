Rogério Santos tem 48%, e Rosana Valle, 44%, no 2º turno em Santos, diz Real Time Big Data

Na disputa em segundo turno pela Prefeitura de Santos (SP), o atual prefeito Rogério Santos (Republicanos), candidato à reeleição, tem 48% das intenções de voto, enquanto a deputada federal Rosana Valle (PL) tem 44%. As informações constam em uma pesquisa do Instituto Real Time Big Data, encomendada pela RECORD e divulgada nesta sexta-feira (25).



O resultado é do levantamento estimulado, onde uma lista com os nomes dos candidatos é apresentada aos eleitores. Considerando os votos válidos (quando são excluídos os brancos e nulos), Santos tem 52%, e Rosana tem 48%.