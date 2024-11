Preço da laranja dispara e os do suco também, tanto no Brasil como no exterior Produção de laranja em queda aumenta preço para consumidor brasileiro e para importador europeu Trilha do Agro|Valter Puga JrOpens in new window 25/10/2024 - 14h24 (Atualizado em 25/10/2024 - 15h01 ) twitter

Falta laranja de qualidade no chamado mercado sustenta a alta dos preços Jonas Ginter/Flickr (Sob Licença Creative Commons)

A falta de laranja no mercado brasileiro já fez disparar os preços da fruta nas feiras livres, nos supermercados, nas indústrias e do suco no varejo e no mercado internacional. Falta laranja de qualidade no chamado mercado in natura, o que sustenta a alta dos preços, segundo Cepea/USP.

De segunda-feira para cá, valores médios da laranja Pera -- na árvore -- foi de R$ 135,69 por caixa de 40,8 quilos, aumento de 7,5% em comparação com o mesmo período da semana anterior. Subiram os preços para os consumidores brasileiros e também para as indústrias de suco.

No começo de outubro, os preços da caixa da laranja para indústria estavam em média a R$ 86,86 no dia 4, mas subiram 17,05%, saltando para R$ 101,67 três dias depois, segundo apurou o Cepea/USP. Os preços recuaram em seguida, pois no dia 8 a caixa era negociada a R$ 91,50, baixa brusca de 10%. Mas dai para frente voltou a oscilar em alta e, no dia 24, a indústria pagou em média R$ 94,50. Simplificando: entre altas e baixas, a cotação subiu mais de 6%. Encareceu para a indústria brasileira de suco e para os importadores também.

Exportação diminuiu e o preço subiu -- Levantamento parcial de dados junto a Comex Stat, do Ministério da Indústria e Comércio, mostra que na atual safra -- de julho/24 a setembro/24 --, o volume de suco exportado está em queda, aliás desde 2023. De julho a setembro últimos, o Brasil embarcou 207,5 mil toneladas de suco, 27% menos que no mesmo período de 2023.

Todavia, se este ano as indústrias embarcaram quantidade menor de suco, aumentaram o faturamento. A receita obtida com as exportações brasileiras de suco de laranja (em equivalente concentrado) aumentou mais de 42% frente ao período anterior. O Brasil faturou com a exportação nesse período mais de US$ 905 milhões, bem acima do mesmo período da temporada anterior, quando obteve US$ 636,1 milhões (são US$ 269 milhões mais).

Falta laranja – A diminuição na quantidade escoada está diretamente ligada à baixa oferta, dizem pesquisadores do Cepea/USP. A produção de laranja recuou muito no país e os preços sobem desde o primeiro semestre, já que problemas climáticos vêm prejudicando a produção há cinco safras consecutivas, acarretando baixa acentuada nos estoques de suco. E nem mesmo as chuvas das últimas semanas nas regiões produtoras de São Paulo e Minas Gerais ajudam. O volume e o intervalo dessas precipitações são insuficientes para mitigar os danos causados aos laranjais, como a murchidão dos frutos. Como se vê, o crescimento da produção de laranjas fica para mais adiante.

