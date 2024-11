Além da aliança global, Lula busca ‘modernizar a ONU’ em encontro do G20

O governo Lula propõe, durante a reunião do G20 de 2024, que acontece no Rio de Janeiro nesta segunda-feira (18), uma aliança global para redução das desigualdades sociais, fome e mudanças climáticas. Além disso, ele também sugere que haja uma reformulação das organizações de liderança global , como a ONU. A proposta é modernizar as Nações Unidas para que os países tenham mais voz e o acesso seja mais democrático. Os conflitos no Oriente Médio e na Ucrânia também devem ser abordados até o fim do evento, nesta terça-feira (19).