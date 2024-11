Cérebro de Maguila será doado para estudos científicos sobre lesões relacionadas ao esporte; entenda

A família do ex-lutador de boxe José Adilson Rodrigues dos Santos, conhecido como Maguila , anunciou que respeitará o desejo do atleta e doará seu cérebro para estudos científicos sobre lesões relacionadas ao esporte da USP (Universidade de São Paulo). Maguila morreu na quinta-feira (24), aos 66 anos, após enfrentar a "demência pugilística" , diagnosticada em 2013. Ele sofria de ETC (Encefalopatia Traumática Crônica), uma condição semelhante ao Alzheimer, decorrente de repetidos golpes na cabeça, comum entre ex-atletas de boxe.