Eleições na TV: Kamala fala em programa de comédia, e Trump, em intervalo de corrida

A participação de Kamala Harris no programa de humor Saturday Night Live, no último sábado (2), gerou controvérsia no cenário político americano. A decisão da emissora NBC de incluir a democrata em um espaço com grande audiência, sem oferecer tempo semelhante ao ex-presidente Donald Trump , foi criticada por integrantes da Comissão Federal de Comunicações. O magnata, por sua vez, obteve um minuto para fazer campanha durante a transmissão de uma corrida da Nascar: “Temos que salvar nosso país, e ele precisa ser salvo, está em péssimas condições”, disse.