Haddad aponta 2025 como 'ano propício' para debater reforma de renda inédita no país

Em pronunciamento à imprensa nesta quinta-feira (28), o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT) , comentou o pacote fiscal anunciado na quarta (27) e esclareceu metas para 2025. Segundo ele, não será possível realizar a reforma tributária ainda neste ano, já que a proposta visa à "neutralidade fiscal", ou seja, não busca aumentar nem diminuir a arrecadação: "A reforma da renda só pode ser adotada quando a do consumo também for feita".



O ministro apontou que o ano que vem "será propício" para debater com a população a reforma tributária , que poderá entrar em vigor a partir de 2026 — uma vez que a agenda governamental "não estará congestionada, pois não será ano eleitoral".