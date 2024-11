Líderes autocratas têm medo de Trump ser mais radical do que eles próprios, diz professor

"A política externa de Joe Biden foi um desastre", diz o economista e doutor em relações internacionais Igor Lucena, em entrevista à RECORD NEWS nesta quarta-feira (6). Ele avalia que a saída dos Estados Unidos do Afeganistão e o fato de o país não ter conseguido acabar com os conflitos no Oriente Médio afetou a imagem do presidente. "O democrata não é visto com respeito por líderes autocratas, diferentemente de Donald Trump . Alguns desses mandatários têm até medo de o republicano ser mais radical do que eles próprios. A aprovação de Biden está em torno de 30%. Ele não vai ser lembrado como um bom presidente dos Estados Unidos", afirma.