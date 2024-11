Veja a agenda de Kamala Harris e Donald Trump no último dia das eleições americanas

No último dia da eleição presidencial nos Estados Unidos , os candidatos Kamala Harris e Donald Trump têm agendas estratégicas. A democrata dará entrevistas a rádios locais de Washington D.C. e acompanhará o início da apuração no Observatório Naval. Já o republicano, que disputa novamente a Casa Branca após comandá-la de 2017 a 2021, estará em sua residência, na Flórida. Diferentemente do Brasil, nos EUA, a legislação permite que ambos façam campanha até o último minuto do dia das eleições.



• Eleições nos EUA: veja mapa interativo com apuração em tempo real