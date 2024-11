Vizinhos evacuam bairro de Novo Hamburgo após homem matar pai, irmão e um PM

Moradores do bairro Ouro Branco, em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul , evacuaram as casas após terem ouvido disparos que resultaram em uma tragédia na noite desta terça-feira. Um homem, identificado como Édson Fernando Crippa, de 45 anos, manteve sua família em cárcere privado por mais de dez horas. O pai do suspeito, o irmão e um policial militar foram mortos. Além disso, 12 pessoas ficaram feridas. O corpo de Crippa foi achado na manhã desta quarta (23). Ainda não se sabe se ele se matou ou se foi atingido pela polícia.