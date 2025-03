Bancos vão excluir chaves Pix de CPF e CNPJ irregulares Record News|Do canal Record News no YouTube 07/03/2025 - 12h30 (Atualizado em 07/03/2025 - 18h01 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Banco Central decidiu excluir as chaves Pix para CPFs e CNPJs irregulares, como uma medida para combater fraudes e golpes. De acordo com a nova norma, os bancos têm cerca de um mês para verificar os cadastros de pessoas físicas e empresas. Quem estiver irregular deve ter as chaves Pix excluídas.

Inscreva-se no canal da Record News no YouTube: http://www.youtube.com/recordnews

ACOMPANHE A RECORD NEWS TAMBÉM NAS OUTRAS REDES:

Instagram: https://www.instagram.com/recordnews

‌



TikTok: https://www.tiktok.com/@recordnews

Threads: https://www.threads.net/@recordnews

‌



X: https://www.x.com/recordnews

Facebook: https://www.facebook.com/recordnews

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.