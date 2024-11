'A Lua sempre chamou a atenção da humanidade': entenda importância do satélite para tantas culturas

“A Lua foi e é muito adorada por diversos povos e culturas diferentes, desde que se conhece a história da humanidade”, afirmou Rodolfo Lanchi, professor do Observatório de Astronomia da Unesp, em entrevista para a RECORD NEWS. “É o segundo maior astro depois do Sol, e chama a atenção por suas fases, mudanças de aspecto , além de ajudar a marcar épocas, rituais e até a formação de calendários”, completou o professor. Nesta quinta-feira (17) está programada para acontecer a terceira aparição — das quatro previstas — do fenômeno da superlua em 2024. Uma superlua se diferencia de uma lua cheia comum devido à sua maior proximidade com a Terra.