Análise: Oriente Médio se prepara para chegada de Trump e busca cessar-fogo antes da posse

Em entrevista à RECORD NEWS, nesta terça-feira (26), o professor de relações internacionais Leonardo Trevisan comentou a possibilidade do cessar-fogo entre Israel e os terroristas do Hezbollah, que atuam no Líbano , e o andamento das negociações para a paz na região. Segundo Trevisan, os líderes do Oriente Médio estão querendo agilizar o processo antes que Donald Trump assuma a Casa Branca, a fim de evitar complicações maiores em um conflito de grande escala com maior apoio dos Estados Unidos do lado de Israel.