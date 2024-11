Análise: Trump tem a melhor estratégia na reta final, mas Kamala se destacou toda a campanha

“Ânimo é uma coisa que não falta a nenhum dos dois”, disse Lier Ferreira, professor de direito e relações internacionais, em entrevista à RECORD NEWS, nesta segunda-feira (4), sobre os últimos comícios de Donald Trump e Kamala Harris . Segundo ele, a estratégia do magnata na reta final das campanhas é “mais interessante” do que a da rival. Isso porque o republicano planeja eventos em estados indecisos, como Carolina do Norte, Pensilvânia e Michigan. Já a democrata concentrou os esforços apenas na Pensilvânia , que, por sua vez, pode decidir a disputa. O especialista avalia que Kamala fez, de forma geral, uma campanha melhor.