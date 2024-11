Black Friday: veja dicas para se proteger de golpes e saiba como funcionam os 'deepfakes'

“Se antes as pessoas já tinham que ter cautela na internet, hoje, com o avanço tecnológico, a atenção tem que ser redobrada”, afirma Flávio D’Urso, especialista em crimes digitais, em entrevista ao Conexão Record News desta quarta-feira (27). O período da Black Friday pode deixar os consumidores muito entusiasmados com as promoções — o que os torna alvos fáceis dos criminosos. “Valores muito fora da realidade do mercado e os 'deepfakes' [vídeos que usam o rosto e voz de outras pessoas] são sinal de que aquele site pode ser falso”, diz D’Urso.