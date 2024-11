Cirurgia plástica: saiba os cuidados que devem ser tomados para escolher o melhor profissional

Em entrevista à RECORD NEWS nesta quarta-feira (27), o vice-presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, Ronaldo Righesso, afirmou que o papel da associação é sempre “trazer aos pacientes segurança máxima”. Por isso, ele destacou a importância de identificar o histórico do médico antes de realizar qualquer procedimento.



Righesso explicou que o profissional ideal deve ter completado seis anos de medicina , seguido de dois anos de especialização em cirurgia geral e mais três a quatro anos em cirurgia plástica. Ele também ressaltou a necessidade de escolher locais com certificação da Vigilância Sanitária e de realizar todos os exames pré-operatórios para garantir a segurança do paciente.