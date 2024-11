Complexa e com caracteres especiais: como deve ser uma chave Pix segura

Em entrevista à RECORD NEWS, o advogado criminalista Flávio D’Urso explicou como se proteger no ambiente digital diante do aumento de 44% no número de vazamentos de dados de chaves Pix em 2024. Segundo D'Urso, que é especialista em crimes digitais, as pessoas devem optar por senhas mais complexas, que priorizem o uso de caracteres especiais e de informações impessoais. “Essa é uma ferramenta que revolucionou os meios de pagamento, grátis e prática, mas é necessário ter cuidado”, alertou. De janeiro a setembro de 2024, o Banco Central registrou o vazamento de quase 126 mil dados pessoais vinculados a chaves Pix.