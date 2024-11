Eleições: Trump conquista hispânicos e afro-americanos, enquanto Kamala foca no eleitorado feminino

Em entrevista à RECORD NEWS, nesta quinta-feira (31), Bruno Pasquarelli, doutor em ciência política, define as eleições dos Estados Unidos , que acontecem no dia 5 de novembro, como “extremamente imprevisíveis”. Segundo ele, Donald Trump e Kamala Harris aproveitam o final das campanhas para buscar o voto de eleitores indecisos, principalmente em estados-pêndulos, como Nevada, Pensilvânia e Georgia. O especialista ainda acrescenta que Trump tem cada vez mais o apoio do eleitorado hispânico e afro-americano. Já Kamala deve investir na comunicação com as mulheres.