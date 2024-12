Entenda o que acontece se o projeto de regulamentação de IA for aprovado no Brasil

O Senado pode aprovar nesta semana o projeto de lei que cria o marco regulatório da inteligência artificial no Brasil . Se o texto for aprovado pela comissão, o Senado deve votar na quinta-feira (5). Em entrevista ao Conexão Record News , nesta segunda-feira (2), o especialista em crimes digitais Flávio D'Urso explicou as expectativas com essa aprovação. “A partir do momento em que você regula isso, traz uma segurança jurídica, principalmente para as empresas. Elas precisam entender, conhecer as regras do jogo para verificar se é possível ou não fazer determinado tipo de investimento”, disse ele.