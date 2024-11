Focos de campanha nos EUA: Trump mira voto feminino, enquanto Harris segue investindo na Pensilvânia

Em entrevista à RECORD NEWS nesta quinta-feira (17), o analista internacional Vladimir Feijó avaliou que há "tendência" de vitória de Donald Trump nas eleições norte-americanas , destacando que o resultado deve ser alcançado por uma margem estreita de votos. Segundo Feijó, as campanhas estão sendo direcionadas para suas principais necessidades. No caso de Trump, sua dificuldade em atrair o público feminino foi trabalhada em uma sabatina exibida pela Fox News nesta quarta-feira (16), em que o candidato falou com uma plateia composta apenas por mulheres . Já Kamala Harris, adversária de Trump, também foca sua campanha em estados-chaves, como a Pensilvânia , onde a disputa pela liderança está acirrada; por isso, já participou de mais de 10 eventos na região.



Feijó também ressaltou que a "estrutura do colégio eleitoral dos Estados Unidos" tem grande influência sobre a competição apertada, especialmente em estados onde a disputa é mais equilibrada. Ele destacou ainda que a questão migratória é um dos pontos centrais das campanhas, com os candidatos divergindo quanto às causas.