Joe Biden pode intensificar ajuda à Ucrânia enquanto está no poder

Após confirmada a eleição de Donald Trump como próximo presidente dos EUA, o especialista em segurança internacional Salvador Raza afirmou que isso pode afetar muito a guerra na Ucrânia. Segundo ele, Joe Biden pode forçar a transferência de cerca de US$ 5 bilhões (cerca de R$ 28 bilhões, na cotação atual) em armas e recursos para ajudar Zelensky no conflito contra a Rússia. Além disso, a participação de soldados norte-coreanos pode ajudar a intensificar e prolongar a guerra, o que, de acordo com Raza, beneficiaria a Ucrânia.