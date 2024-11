Mais de 828 milhões de pessoas têm diabetes em todo o mundo; 57% não receberam tratamento

Um estudo divulgado pela revista The Lancet, nesta quarta-feira (13), constatou que mais de 828 milhões de pessoas têm diabetes tipo 1 e 2 no mundo. A pesquisa ainda apontou que 57% não receberam tratamento até 2022. No Brasil, a estimativa é que sejam 22 milhões de casos. Segundo Fernando Valente, diretor da Sociedade Brasileira de Diabetes, a obesidade é um dos fatores de risco que contribui para o aumento de diabéticos. “Grande parcela da população não está sendo tratada adequadamente”, afirmou em entrevista à RECORD NEWS, nesta quinta-feira (14).