Opinião: para não haver mais ataques, precisamos de investimento em monitoramento

"As formas usadas para fabricar as bombas que explodiram na Esplanada são meios baratos de conseguir pólvora", diz Leandro Piquet Carneiro, coordenador da Escola de Segurança Multidimensional da USP (Universidade de São Paulo), em entrevista ao Conexão Record News nesta sexta-feira (15). Para ele, a melhor forma de diminuir o risco de um novo atentado é por meio de investimento em novas inteligências , já que aumentar as restrições legais de aquisição da substância não vai ser muito efetivo. "Você pode ir até ao Paraguai comprar pólvora e voltar. Então, precisamos nos equipar no monitoramento para diminuir esse tipo de problema", completa.