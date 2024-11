Otan e Ucrânia marcam reunião para discutir ataque russo em Dnipro

O Conselho da Otan para a Ucrânia agendou uma reunião para a próxima terça-feira (26) na sede da aliança, em Bruxelas, Bélgica, com o objetivo de discutir o recente ataque da Rússia à cidade ucraniana de Dnipro . O ataque, ocorrido nesta quinta-feira (21), envolveu o disparo de um míssil balístico experimental de médio alcance que atingiu uma instalação militar.



Em entrevista para o programa Conexão Record News desta sexta-feira (22), Manuel Furriela, especialista em direito internacional, afirmou que o uso desse tipo de armamento pela Rússia, embora impactante, “era de se esperar” como uma resposta ao contexto atual do conflito. Furriela destacou que, para uma eventual resolução do conflito, é provável que a Ucrânia enfrente prejuízos significativos. “A Rússia tem sofrido devido às sanções, mas ela vai acabar tomando parte do território da Ucrânia ”, afirmou o especialista.