Pequeno empresário endividado, e agora? Saiba como sair da inadimplência

Em entrevista à RECORD NEWS, a economista Carla Beni explicou como os pequenos empresários podem evitar a inadimplência ao se planejar financeiramente. A especialista ressaltou que o ponto central que prejudica as microempresas é a mistura de contas pessoais com despesas da firma. “Planejar as duas demandas permeia a realidade de um microempresário, as fontes são diferentes”, afirmou Beni. Além disso, outros fatores como o final da pandemia, o aumento da taxa de juros para 13,5% em 18 meses e o cenário inflacionário somam às dificuldades ao empresariado.