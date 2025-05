Fraude no INSS: 'Aposentados e pensionistas estão recebendo o golpe do golpe’, alerta advogado

Após o anúncio do plano do governo para ressarcir aposentados e pensionistas que sofreram descontos indevidos em seus benefícios devido a fraudes no INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), João Badari, advogado especialista em direito previdenciário, alerta que as vítimas estão recebendo o “golpe do golpe”.



Em entrevista ao Jornal da Record News de quinta-feira (8), Badari afirma que estelionatários têm entrado em contato com beneficiários se passando por representantes de associações ou escritórios jurídicos. Eles solicitam dados pessoais e pagamentos para liberar valores que, na verdade, serão devolvidos automaticamente — sem necessidade de qualquer ação por parte de quem recebe os benefícios.



“Tudo vai ser feito pelo aplicativo Meu INSS . Se você tem alguma dúvida, você pode ligar na central 135, mas é o aplicativo ou o canal via computador que vai determinar sobre essa devolução, se você tem direito ou não, se estava sendo debitado de você esses valores”, explica o advogado.



Como funcionará a devolução do dinheiro



O governo federal definiu que o ressarcimento pelos descontos indevidos será de responsabilidade das associações envolvidas. Nos próximos dias, as autoridades devem enviar notificações às entidades responsáveis pelos convênios, exigindo a apresentação da cópia do termo de autorização dos descontos, assinado pelos aposentados e pensionistas. Segundo fontes ouvidas pelo R7, o uso de dinheiro público será considerado apenas como "último recurso para indenizar as vítimas” .



A intenção do governo é contar com a atuação da AGU (Advocacia-Geral da União) para assegurar que os pagamentos ocorram de forma voluntária. Caso contrário, as associações poderão ser alvo de ações judiciais e ter seus bens bloqueados.