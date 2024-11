'Quem é mais rico precisa ajudar a enfrentar o problema da fome', afirma Paulo Pimenta

O ministro da Secretaria de Comunicação Social do Governo Federal, Paulo Pimenta, comentou a importância do Brasil para o andamento da cúpula do G20 , que acontece no Rio, e nos tópicos debatidos durante os dois dias de reunião. Segundo Pimenta, em entrevista nesta segunda-feira (18), a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza e o combate às mudanças climáticas são "marcas" do país para o cenário internacional e devem liderar o restante do evento com acordos e propostas.



"Tanto o tema da desigualdade, que envolve a questão dos super-ricos , como no tema climático, nós temos um ponto de partida que se consolida. Ninguém mais nega a necessidade enfrentar a agenda climática, ao mesmo tempo, da concentração da riqueza. Ninguém mais tem dúvida que com a revolução tecnológica, as grandes mudanças que aconteceram, o surgimento das big techs , a gente assistiu à riqueza cada vez mais concentrada. O que se discute é como enfrentar essa desigualdade . Agora, ninguém tem dúvida de que quem é mais rico, quem tem mais dinheiro, precisa, de alguma forma, ajudar a enfrentar o problema da fome e da desigualdade. Não são os países mais pobres que vão sozinhos enfrentar essa realidade", declarou Pimenta.